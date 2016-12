Forex, euro tonico su Grecia, dlr soffre stallo su debito Usa

LONDRA, 22 luglio (Reuters) - Euro stabile attorno quota 1,44 sul dollaro, sui massimi da due settimane, in scia alla messa a punto da parte della zona euro, ieri a Bruxelles, del nuovo piano di sostegno finanziario alla Grecia.

La valuta unica frena comunque leggermente rispetto al picco di 1,4437 di questa mattina, in linea coi massimi di ieri, complici anche due dati inferiori alle attese sulla fiducia delle imprese in Germania e Francia in luglio.

Nonostante l'euforia per le notizie di ieri, non manca sul mercato chi conserva una certa dose di cautela, in attesa di chiarimenti su alcuni dettagli del piano pro-Grecia e, più in generale, per i dubbi sulla capacità del piano stesso di risolvere nel lungo termine la crisi della zona euro.

"L'accordo è positivo. Un piano su debito e crescita è l'unica soluzione per un paese insolvente e questo è ciò che l'Ue ha fatto, ma rimangono rischi politici e sulla relaizzazione pratica del piano" spiega lo strategist di Brown Brothers Harriman Lena Komileva.

Dall'altra parte resta un dollaro in netta difficoltà, peraltro poco sopra i minimi da quattro mesi sullo yen. Pesa il clima d'incertezza che ancora regna negli Stati Uniti riguardo i progressi della trattativa tra Casa Bianca e Congresso per il via libera entro il 2 agosto all'innalzamento del tetto di indebitamento, in mancanza del quale il paese si avvierebbe al default.

"Ci potrebbero essere margini per un altro po' di rialzo dell'euro/dollaro nel breve termine, sulla base di un rientro dei rischi nella zona euro e delle persistenti incertezze nel dibattito Usa sul debito. Ma oltre le prossime settimane sospettiamo che il trend rialzista sarà difficile da sostenere" nota Valentin Marinov di Citi.

ORE 10,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4403/05 1,4420 DOLLARO/YEN JPY= 78,55/57 78,47 EURO/YEN EURJPY= 113,14/18 113,19 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8837/40 0,8836 ORO SPOT XAU= 1.588,01/8,78 1.587,90/91,90