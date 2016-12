Forex, euro recupera da minimi ma vulnerabile in chiusura Asia

SINGAPORE, 19 luglio (Reuters) - Nelle ultimi battute sulla piazza asiatica l'euro si mantiene sulle posizioni rispetto alle principali controparti dopo lo storno di ieri, in recupero dal record negativo di tutti i tempi su franco svizzero e in modesta risalita dai minimi su dollaro.

La pressione sui rendimenti dei governativi italiani e spagnoli non giova però ai corsi della valuta unica europea.

Come quello del Bono decennale, il tasso del Btp a dieci anni è tornato ieri a rompere la soglia di 6% in un mercato convinto che il livello massimo sostenibile per i costi della raccolta sovrana sia di 7%.