Forex, dlr sale su euro dopo dati Usa, attesa per stress test

NEW YORK, 15 luglio (Reuters) - Euro-dollaro sostanzialmente stabile, sullo sfondo di un mercato cauto, che non prende posizioni definite in attesa della pubblicazione, alle 18,00, dei risultati degli stress test sulle banche europee.

Il biglietto verde riguadagna tuttavia qualche posizione a seguito dei dati econimici Usa delle 14,30.

In particolare l'inattesa contrazione dell'indice manifatturiero di New York sembra alimentare un rafforzamento dell'avversione al rischio, mentre il dato più sostenuto delle attese sui prezzi al consumo di giugno "rinforza la posizione del presidente della Fed Ben Bernanke secondo cui un terzo programma di quatitative easing non è all'orizzonte, cosa che in qualche modo sostiene il dollaro", secondo l'analista di Travelex Global Business Payments Joe Manimbo.

Attorno alle 15,00 italiane l'euro-dollaro tiene sopra quota 1,41, pur tornando ad indirizzarsi verso il minimo di giornata di 1,4092. Riguardo gli stress test, come indicato da un recente sondaggio, le attese sono per un numero limitato di banche a rischio di 'bocciatura', con un ammanco complessivo di capitali che non dovrebbe superare i 10 miliardi. Allo stesso tempo però permangono dubbi sulla credibilità dei test stessi e su quanto stringenti siano i parametri adottati in sede di analisi del patrimonio delle banche.

"É probabile che il trading (dell'euro-dollaro) rimanga inserito in un range, visto che i fondamentali sono piuttosto brutti ovunque" spiega lo strategist di Rabobank Jane Foley. Se da una parte l'euro sconta l'incertezza sull'esito degli stress test, e più in generale l'acutizzarsi dei timori legati alla crisi finanziaria, che ha lambito anche l'Italia, dall'altra il dollaro è reduce da alcune sedute di marcata debolezza, innescata dal doppio credit watch negativo - di Moody's e di S&P - sul rating Usa e dalle aperture della Fed ad una nuova, anche se non immediata, tornata di misure di stimolo monetario.

ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4118/22 1,4142 DOLLARO/YEN JPY= 79,18/21 79,13 EURO/YEN EURJPY= 111,82/85 111,93 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8767/71 0,8762 ORO SPOT XAU= 1.583,91/4,68 1.586,75/7,75