Forex, euro in lieve recupero dopo calo su downgrade Portogallo

TOKYO, 6 luglio (Reuters) - L'euro resta fragile, anche se in lieve ripresa, dopo il deprezzamento subito ieri sera a seguito del taglio del rating del Portogallo a junk ad opera di Moody's.

"Per quanto il mercato si sia mosso un po' oltre la Grecia, ci sono ancora grosse preoccupazioni che non si sia arrivati alla soluzione della questione" spiega lo strategist di Rbs Greg Gibbs.

Alle 8,00 italiane l'euro-dollaro EUR= risale in area 1,4450, da 1,4421 dell'ultima chiusura, dopo essere sceso ieri sera fino a 1,4395.

Sul franco svizzero EURCHF=, tradizionale valuta rifugio, il cambio si riporta in area 1,2140 dal minimo di ieri di 1,2093

"La notizia sul Portogallo non cambia davvero i fondamentali, questa è la ragione per cui la reazione del mercato è stata limitata. Se stessimo parlando di Spagna, allora sarebbe una storia totalmente differente" nota Koji Fukaya di Credit Suisse Securities.

L'euro ha beneficiato nelle ultime ore di qualche ricopertura in vista peraltro della riunione della Bce di domani, anche se il rialzo dei tassi di 25 punti base è già ampiamente scontato e le prospettive di breve per la valuta unica dipenderanno molto dal tono che Trichet adotterà in conferenza stampa.