Forex, euro poco sotto massimi tre settimane su dollaro a Londra

LONDRA, 1 luglio (Reuters) - Orbita in area 1,45 il cross dell'euro/dollaro negli scambi della mattinata londinese, dopo aver messo a segno il nuovo massimo delle ultime tre settimane con una punta a 1,4551 sugli schermi Reuters EUR=.

Sul fronte macro, l'indagine congiunturale Pmi sul settore manifatturiero della zona euro mostra a giugno un rallentamento identico a quello della stima flash portandosi al record negativo da dicembre 2009.

La valuta unica europea si avvia a chiudere in tono decisamente rialzista, con un progresso di circa 3% sui minimi di lunedì in area 1,41 dollari, una settimana caratterizzata dal ritorno di flussi in direzione di asset a maggior rischio e rendimento in luogo di tradizionali beni rifugio come il biglietto verde.

Voci di mercato riferiscono che le banche centrali asiatiche di recente intervenute sul mercato acquistando dollari sarebbero pronte a convertire in euro gli investimenti.

La valuta unica recupera posizioni anche nei confronti di yen e franco svizzero.

ORE 10,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4518/19 1,4498 DOLLARO/YEN JPY= 80,73/76 80,51 EURO/YEN EURJPY= 117,21/24 116,76 EURO/STERLINA EURGBP= 0,9030/36 0,9036 ORO SPOT XAU= 1.492,96/3,93 1.499,60/0,60