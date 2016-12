Forex, euro si apprezza su dlr su alleggerimento timori Grecia

NEW YORK, 30 giugno (Reuters) - Euro in apprezzamento, ai massimi da tre settimane sul dollaro e indirizzato verso la seconda chiusura di trimestre consecutiva in rafforzamento sul biglietto verde, man mano che la Grecia si avvicina a ricevere nuovi aiuti internazionali.

I flussi di fine mese sostengono l'euro, che in giornata si è riportato anche oltre quota 1,45, con la valuta unica che tocca anche i massimi da 15 mesi nei confronti della sterlina.

"Per chi fa trading sull'euro il rischio Grecia sembra aver già raggiunto il suo picco" spiega lo strategist di Scotia Capital Camilla Sutton.

Dopo l'approvazione, ieri, delle misure di austerità, il parlamento greco ha passato oggi la legge attuativa del piano, aprendo definitivamente la strada al pagamento della prossima tranche di aiuti. Un accordo che sembra ormai imminente per il coinvolgimento dei creditori privati apre la strada per la finalizzazione del secondo piano di sostengno finanziario di Atene.

I dati americani del primo pomeriggio non hanno sostanzialmente cambiato il quadro che vede l'euro in apprezzamento, anche perchè gli operatori cominciano a guardare alla prossima riunione del direttivo Bce, tra una settimana. Il presidente Jean-Claude Trichet di fronte al Parlamento europeo ha nuovamente parlato di "forte vigilanza", confermando le attese di un nuovo rialzo del costo del denaro.

"Le probabilità che i tassi si alzino sono più alte per la zona euro che per gli Usa o la Gran Bretagna e questo darà sostegno all'euro sul dollaro e la sterlina, anche se la Grecia non è ancora fuori dalla tempesta" nota Richard Wiltshire di Etx Capital".

ORE 16,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4494/98 1,4431 DOLLARO/YEN JPY= 80,71/74 80,75 EURO/YEN EURJPY= 116,98/7,02 116,57 EURO/STERLINA EURGBP= 0,9038/44 0,8985 ORO SPOT XAU= 1.503,46/4,55 1.511,55/2,55