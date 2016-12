Forex, euro a minimi di seduta dopo dati Usa, attesa su Grecia

NEW YORK, 23 giugno (Reuters) - Euro in netto deprezzamento sul dollaro, con una flessione che si fa più ampia dopo la pubblicazione dei dati Usa del primo pomeriggio sulle richieste di sussidi di disoccupazione e sull'attività economica nazionale (Indice Fed di Chiacago).

"La Fed ha rivisto al ribasso la crescita e al rialzo l'inflazione, un mix che non sostiene l'appetito per il rischio" spiega lo strategist di Deutsche Bank George Saravelos.

Anche i dati di questa mattina - dalla fiducia dei consumatori italiani agli indici Pmi di Germania, Francia e zona euro - tutti nel segno di un rallentamento dell'economia europea, hanno pesato sulla valuta unica, in attesa dell'apertura del Consiglio europeo oggi a Bruxelles, a cui molti guardano come uno degli ultimi appuntamenti utili per un progresso concreto, anche se non ufficiale, sull'emergenza greca.