Forex, euro tiene recupero, attesa per voto fiducia Grecia

LONDRA, 21 giugno (Reuters) - A metà mattinata l'euro si conferma vicino ai massimi di seduta sul dollaro. Pur in contesto di fragilità del mercato la valuta unica europea sembra beneficiare della convinzione che l'Europa alla fine riuscirà a elaborare un piano anti-default per la Grecia.

Restano però numerosi gli elementi di incertezza, che da un momento all'altro possono tornare ad alimentare l'avversione al rischio del mercato. A partire dal voto di fiducia attraverso cui dovrà passare questa notte il governo greco, dopo il rimpasto annunciato la settimana scorsa dal primo ministro George Papandreou nel tentativo di rafforzarsi politicamente in vista dell'approvazione del nuovo pacchetto di misure di austerità, da cui dipende la concessione della prossima tranche di aiuti al paese.

"Più ci avviciniamo al voto di fiducia, più gli operatori sembrano convincersi che il governo greco ce la farà e non vogliono essere scoperti di euro per quel momento" spiega lo strategist di Lloyds Adrian Schmidt. "Ma c'è il rischio che dopo una forte reazione positiva al voto, il mercato non voglia più tenere l'euro in mano, visto che poi deve arrivare il voto sul piano di austerità".

La strategia più seguita dagli operatori in questa fase sembra quella di vendere l'euro su ogni recupero della valuta unica, cosa che potrebbe dunque confermare l'ipotesi di un nuovo deprezzamento del cambio nel breve, anche perchè viene segnalato un livello di resistenza in area 1,44.

L'euro/dollaro ha toccato il massimo di seduta nel corso della notte, a 1,4383; giovedì scorso il cambio era scivolato ai minimi da tre settimane, a 1,4074.

Altro elemento di incertezza arriva anche dal fronte delle agenzie di rating, in attesa del varo di un secondo piano di bailout per la Grecia. Fitch ha infatto chiarito ogni ipotesi di 'swap' o allungamento delle scadenze sui titoli di stato greci, verrà considerata come un default, anche se su base volontaria.

ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4349/50 1,4305 DOLLARO/YEN JPY= 80,21/24 80,28 EURO/YEN EURJPY= 115,06/09 114,84 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8865/67 0,8829 ORO SPOT XAU= 1.543,51/4,28 1.539,95/40,95