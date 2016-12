Forex, euro recupera dopo Eurogruppo ma resta sotto pressione

NEW YORK, 20 giugno (Reuters) - L'euro risale poco sotto i massimi di giornata sul dollaro - pur rimanendo in una posizione complessiva di debolezza - al termine della riunione dei ministri finanziari della zona euro in Lussemburgo.

Oltre ad approvare il lancio del fondo permanente di stabilità, l'Esm, L'Eurogruppo ha fissato per il 3 luglio una nuova riunione straordinaria, prima della quale il parlamento di Atene dovrà approvare le nuove misure di asusterità e che potrebbe sancire l'erogazione della prossima tranche di aiuti al paese [ID:nLDE75J18H] [ID:nLDE75J18Q].

Attorno alle 14,40 italiane l'euro/dollaro si è riportato poco sotto il massimo di seduta, toccato nella notte a 1,4293, dopo essere sceso in mattinata al minimo di 1,4189 in scia alla delusione del mercato per il mancato sblocco, già durante vertice in corso, dei 12 miliardi di fondi attesi dalla Greica.

"C'è ancora poca fiducia in giro e un rischio politico troppo elevato, il mercato resta probabilmente impostato al ribasso sull'euro/dollaro" spiega lo strategist di Brown Brothers Harriman Lena Komileva.

Il cambio è reduce da un minimo da tre settimane, giovedì scorso, a 1,4073.

ORE 14,45 CHIUSURA VEN. EURO/DOLLARO EUR= 1,4273/75 1,4273 DOLLARO/YEN JPY= 80,22/27 80,08 EURO/YEN EURJPY= 114,49/54 114,37 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8815/17 0,8831 ORO SPOT XAU= 1.535,91/6,68 1.538,40/39,40