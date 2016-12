Forex, euro in recupero su dati Cina, resta incertezza su Grecia

LONDRA, 14 giugno (Reuters) - Euro in aprrezzamento nella mattinata, sostenuto da un rafforzamento dell'appetito al rischio in scia ai robusti dai economici di questa mattina dalla Cina, senza peraltro risentire in maniera apprezzabile della notizia dell'incremento di 50 punti base dei coefficienti di riserva obbligatoria per le banche deciso dalle autorità di Pechino.

D'altra aprte la chiara impostazione rialzista odierna delle borse contribuiisce ad un atteggiamento più favorevole del mercato verso il rschio.

"I dati cinesi mostrano un'inflazione sotto controllo ma allo stesso tempo ancora abbastanza alta, il che suggerische che le autorità cinesi rimarranno anti-inflazionistiche e per questo non vediamo un trend sostenibile di aumento del sentimento di rischio" spiega lo strategisti di Ubs Manuel Oliveri.

L'euro riesce a riacquistare terreno nonostante sul fronte interno permangano ancora numerose differenze di vedute su come affrontare la crisi debitoria della Grecia.

Nonostante stamane, in un'intervista, il commissario europeo Olli Rehn abbia parlato di un accordo più vicino di quanto non si possa credere, resta in particolare il contrasto tra Germania e Bce sulla prospettiva di un coinvolgimento che si vuole volontario degli investitori privati ad un secondo pacchetto di aiuti ad Atene.

ORE 11,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4461/67 1,4416 DOLLARO/YEN JPY= 80,25/26 80,20 EURO/YEN EURJPY= 116,02/07 115,66 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8819/21 0,8804 ORO SPOT XAU= 1.520,39/1,20 1.514,73/5,73