Forex, euro in recupero, dati Cina favoriscono appetito rischio

TOKYO/SIDNEY, 14 giugno (Reuters) - Euro in recupero, a seguito dei dati economici cinesi di questa mattina che stanno garantendo - anche sul mercato valutario - un certo sostegno all'appetito per il rischio.

In particolare il dato sull'inflazione cinese - 5,5% in maggio - si porta sui massimi da quasi tre anni ma rimane sostanzialmente in linea con le attese, allontanando l'ipotesi di una radicalizzazione dalla politica anti-inflattiva attualmente adottata dalle autorità di Pechino.