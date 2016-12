Forex, euro rimbalza dopo iniziale flessione, pesa crisi Grecia

TOKYO, 13 giugno (Reuters) - Euro in lieve recupero, dopo la flessione delle prime ore della mattinata, grazie a qualche ricopertura scattata dopo che la valuta unica è scesa sotto quota 1,43 sul dollaro.

Ma l'apprezzamento potrebbe essere solo temporaneo - notano gli operatori - anche perchè la questione greca sembra ancora lontana da una soluzione stabile. In particolare, a livello europeo, manca l'accordo sulla proposta tedesca di coinvolgere il settore privato in un nuovo pacchetto di aiuti ad Atene.

"L'euro è stato comprato sulle attese di rialzo dei tassi, anche se l'impressione è che dopo il rialzo di luglio, segnalato la settimana scorsa dalla Bce, quello successivo potrebbe non arrivare così velocemente" spiega l'analista di Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Teppei Ino. "Gli operatori si rifocalizzano sui problemi di debito della zona euro e sulla questione greca. La situazione rimane confusa e non abbiamo informazioni dettagliate sulla possibile partecipazione degli investitori privati ad una eventuale ristrutturazione 'soft'".