Forex, euro si rafforza in attesa Bce,in vista resistenze chiave

LONDRA, 9 giugno (Reuters) - L'euro ha recuperato parte delle perdite registrate nella precedente seduta in una giornata caratterizzata dall'attesa del meeting di politica monetaria della Bce.

"L'euro è stato sotto pressione per via delle preoccupazioni sul debito della zona euro, penso quindi che avrà ancora abbastanza slancio per superare 1,4700 dollari se la Bce lascerà intendere un rialzo dei tassi" ha detto Teppei Ino, di Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

La moneta unica ha toccato in seduta un massimo di 1,4646 dollari e continua a muoversi attorno a quei livelli, a 1,4500 sono individuati i prossimi 'stop loss'.

L'attesa del mercato è che l'istituto centrale confermi i tassi all'attuale 1,25%, dando però segnali di un'impostazione restrittiva alla politica monetaria e preparando quindi il mercato a un possibile rialzo del costo del denaro a luglio.

ORE 9,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4639/42 1,4576 DOLLARO/YEN JPY= 80,16/18 79,91 EURO/YEN EURJPY= 117,37/40 116,49 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8900/01 0,8891 ORO SPOT XAU= 1.536,70/7,45 1.536,80/7,80