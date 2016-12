Forex, euro corre sul dollaro dopo dati occupazione Usa

NEW YORK, 3 giugno (Reuters) - Prosegue sulla piazza americana la corsa al rialzo dell'euro, con il biglietto verde appesantito da dati sui nuovi occupati non agricoli di maggio, peggiori delle attese.

Poco dopo le 14,30 italiane, la valuta europea torna sopra i massimi a un mese sul dollaro, già superati durante le contrattazioni asiatiche, per poi tornare sotto quota 1,45 dollari.

Il 'dollar index' che misura l'andamento della valuta americana rispetto alle principali controparti internazionali, è in calo dello 0,05% e tratta a 74,293.

In particolare, subito dopo la pubblicazione dei dati sull'occupazione - che hanno visto crescere a maggio i nuovi occupati non agricoli di 54.000 unità, contro le 150.000 attese mentre il tasso di disoccupazione mensile si è attestato a 9,1% contro il 9% di aprile, e attese che convergevano per un 8,9% - il biglietto verde è scivolato dello 0,8% rispetto al franco svizzero CHF=, mentre rispetto allo yen YEN= è ritracciato dello 0,9%.

ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4468/68 1,4490 DOLLARO/YEN JPY= 80,19/02 80,92 EURO/YEN EURJPY= 115,99/05 117,24 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8872/75 0,8851 ORO SPOT XAU= 1.531,96/273 1.532,55/5,55