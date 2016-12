Forex, euro cede su timori Grecia, analisti vedono cambio a 1,38

TOKYO, 25 maggio (Reuters) - Euro nuovamente in frenata - con vendite da parte di hedge fund e l'attivazione di soglie automatiche di uscita - a causa della persistente situazione di incertezza e timore riguardo il debito greco.

La speculazione contro la valuta unica si è intensificata nelle ultime ore anche a seguito di alcune voci secondo cui la Grecia potrebbe andare in tempi brevi ad elezioni anticipate, nonchè su un indebolimento dei futures sulla borsa americana.

"Il consensus del mercato è per un euro in discesa verso 1,30 in una o due settimane, o ancora prima" spiega il trader di una banca giapponese. "La discesa potrebbe essere accelerata una volta raggiunti i livelli di stop loss a 1,3969/70, vicino ai minimi recenti. Una volta che tale soglia viene rotta l'euro può scendere fino a 1,38".