Forex, euro in flessione su incertezze Grecia ed elezioni Spagna

NEW YORK, 20 maggio (Reuters) - Euro in deprezzamento sul dollaro nel primo pomeriggio, ancora penalizzato dalla situazione di incertezza relativa all'evoluzione della crisi debitoria greca.

Il quadro - sottolineano gli operatori - favorisce la riduzione delle posizioni rialziste sulla valuta unica in vista del fine settimana, in cui un ulteriore elemento di incertezza potrebbe essere rappresentato dalle elezioni locali in Spagna.

Il deprezzamento dell'euro si è accentuato nel corso della seduta dopo le indiscrezioni di vendite da parte di fondi sovrani, di pari passo con l'allargamento degli spread di rendimento tra Bund e debito periferico.

"Ci sono diversi elementi in vista che suggeriscono di giocarsi l'euro sul lato corto" spiega lo strategist di Cibc Jeremy Stretch. "Il posizionamento del mercato e le valutazioni vanno in direzione di ulteriori rischi di correzione man mano che ci si avvicina all'estate".

ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4242/44 1,4307 DOLLARO/YEN JPY= 81,71/74 81,65 EURO/YEN EURJPY= 116,45/49 116,83 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8770/73 0,8816 ORO SPOT XAU= 1.501,70/2,50 1.491,60/5,60