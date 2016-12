Forex, euro consolida risalita contro dollaro in apertura Londra

LONDRA, 20 maggio (Reuters) - Nei primi scambi sulla piazza europea la valuta unica si muove in leggero recupero contro dollaro, favorita dalla lettura poco confortante degli ultimi dati macro dagli Usa che cementano la prospettiva di tassi stabili in prossimità dello zero.

Il cambio dell'euro/dollaro arriva così sui grafici a superare la media mobile delle ultimi 55 sedute - attualmente intorno a 1,4301 - soglia che potrebbe preludere a un nuovo tentativo rialzista.

L'apprezzamento della divisa unica resta però fortemente condizionato dalle evoluzioni della crisi greca e dalla minaccia di una ristrutturazione del debito sovrano.

In difficoltà invece lo yen, depresso da un clima lievemente meno avverso al rischio.

ORE 9,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4311/16 1,4307 DOLLARO/YEN JPY= 81,74/75 81,65 EURO/YEN EURJPY= 117,01/05 116,83 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8828/30 0,8816 ORO SPOT XAU= 1.498,96/9,73 1.491,60/1.495,60