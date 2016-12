Forex, euro debole su dollaro e yen dopo arresto Strauss-Kahn

TOKYO, 16 maggio (Reuters) - Euro in flessione, ai minimi da sei settimane sul dollaro e da due mesi sullo yen, a seguito della notizia dell'arresto per reati sessuali del numero uno del Fmi Dominique Strauss-Kahn: una vicenda che rischia di aggiungere incertezza in un momento assai delicato per il salvataggio della Grecia e delle altre economie indebitate della zona euro.