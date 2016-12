Euro estende calo, Treasuries recuperano su indiscrezioni Grecia

"L'uscita della Grecia dalla zona euro creerebbe problemi a cascata, specialmente per il comparto bancario e in particolare se l'Unione europea consentisse alla Grecia un default unilaterale sui suoi prestiti. Questo accadrebbe se la Grecia dovesse lasciare la zona euro".

Il portavoce del presidente dell'Eurogruppo, Jean-Claude Juncker, ha smentito nettamente che ci sia un vertice in calendario per stasera per discutere della Grecia e una fonte governativa tedesca ha smentito che ci siano piani per l'uscita di Atene dalla zona euro.