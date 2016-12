Forex, euro in ripresa verso 1,43 dollari, ma timori per Grecia

NEW YORK, 19 aprile (Reuters) - L'euro in apertura del mercato Usa recupera terreno e torna sui livelli attorno a 1,43 sul dollaro dopo le vendite della seduta precedente, sebbene i problemi di debito nella zona euro continuino a creare pressioni sulla moneta unica, rendendola vulnerabile ad altri cali.

Non ha avuto sostanziale impatto il dato Usa di oggi sul mercato immobilare.

I riflettori sono accesi sulla Grecia, il cui debito secondo alcuni potrebbe essere soggetto a ristrutturazione.

Se da una parte Commissione Ue, Bce e le stesse autorità greche hanno ripetutamente smentito ufficialmente che possa intraprendersi questa strada, dall'altra alcune fonti in Germania e nella stessa Grecia dicono che una ristrutturazione è inevitabile.

Nella platea dei commenti, il più recente è quello di Lorenzo Bini Smaghi, membro del Consiglio della Bce che in un'intervista a Radio24 ha detto che una ristrutturazione danneggerebbe la credibilità dell'Europa.

La moneta unica, che ieri aveva toccato un minimo a 1,4156 dollari, nella seduta europea aveva recuperato terreno oltre il livello di 1,4250 dollari su cui erano allineate stop-loss. Poi è salita oltre quota 1,43 dollari, fino a 1,4305 dollari.

Tuttavia gli analisti tecnici vedono la possiblità di uno storno, anche fino a 1,40 dollari. All'inizio di questo mese aveva toccato un massimo di 15 mesi a 1,45 dollari.

L'euro è in rialzo anche contro yen sul quale pesano la decisione degli investitori di ridurre in via cautelativa a ridurre le posizioni di carry trade sullo yen.

Il dollaro è poco variato sullo yen attorno a 82,65, riprendendosi dal minimo di tre settimane toccato a 82,19 yen.

ORE 15,00 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4284/86 1,4222 DOLLARO/YEN JPY= 82,55/60 82,46

EURO/YEN EURJPY= 117,92/95 117,29

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8780/85 0,8742

ORO SPOT XAU= 1.492,80/3,43 1.495,29/97,40