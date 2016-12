Forex, euro in ripresa, ma resta vulnerabile, occhi a Grecia

LONDRA, 19 aprile (Reuters) - L'euro in apertura del mercato europeo riprende fiato dopo le perdite di ieri e della notte, salendo sopra il livello chiave di 1,4250 contro il dollaro tra scambi che i dealer definiscono piuttosto contenuti per via delle vacanze pasquali e quindi capaci di movimenti più ampli del solito.

A condizionare la moneta unica sono i sempre più consistenti timori per una ristrutturazione del debito greco, sebbene sia una possibilità che viene ripeturtamente smentita sia dalla stessa Grecia, sia da Bce e Commissione Ue.

Oggi è in agenda un'asta su titoli a brevissimo (13 settimane) greci per un ammontare di 1,25 miliardi.

I dealer dicono che proprio a 1,4250 dollari erano schierate posizioni di stop-loss che hanno spinto la moneta unica in rialzo di 0,15% a 1,4264 dollari dalla precedente chiusura newyorkese a 1,4222 dopo aver toccato un minimo a 1,4156 ieri.

Tuttavia gli analisti tecnici vedono la possiblità di uno storno anche fino a 1,40 dollari, attraverso il supporto di 1,43 dollari.

Lo yen conferma il calo visto già nella seduta asiatica, poichè il calo delle borse asiatiche sulla scia della revisione dell'outlook Usa da parte di S&P's e in generale i timori per i problemi di debito in Grecia hanno spinto gli investitori a ridurre le posizioni di carry trade.

Il dollaro è debole rispetto allo yen attorno a 82,44/46 pur in ripresa dal minimo di tre settimane toccato a 82,19 yen.

ORE 10,15 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4262/63 1,4222 DOLLARO/YEN JPY= 82,48/52 82,46

EURO/YEN EURJPY= 117,63/66 117,29

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8771/73 0,8742

ORO SPOT XAU= 1.494,31/5,08 1.495,29/97,40