Forex, euro sostenuto pur sotto massimo 14 mesi contro dollaro

NEW YORK, 6 aprile (Reuters) - L'euro in apertura del mercato Usa cede leggermente sul dollaro rispetto ai massimi di 14 mesi raggiunti nel corso delle seduta europea, ma resta comunque in rialzo rispetto alla chiusura di ieri, sostenuto dalle apsettative di rialzo dei tassi da parte della bce domani.

La moneta unica rimane in rialzo anche contro yen, nei pressi del massimo di 11 mesi di 121,97 yen, e anche il dollaro conferma la sua forza nei confronti della valuta nipponica ai massimi di sei mesi di 85,53 yen.

L'euro, che nel corso della seduta europea è salito fino a 1,4317 EUR= che rappresenta il massimo dalla fine di gennaio dello scorso anno, in apertura del mercato Usa retrocede appena sotto quota 1,43 dollari, comunque in rialzo di 0,44% da ieri. I dealer dicono di aver visto forti barriere di opzioni ai livelli di 1,4350 e 1,4400 dollari.

ORE 15,20 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4281/85 1,4219 DOLLARO/YEN JPY= 85,29/31 84,97

EURO/YEN EURJPY= 121,81/83 120,81

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8780/82 0,8724

ORO SPOT XAU= 1.458,74/9,25 1.450,60/1,60