Euro annulla rialzo su dollaro, no annunci Bce su Irlanda oggi

NEW YORK, 31 marzo (Reuters) - In apertura dei mercati Usa, l'euro ha brevemente azzerato i guadagni registrati in seduta contro il dollaro, dopo che fonti hanno indicato che la Bce non annuncerà piani per una nuova linea di liquidità per aiutare le banche irlandesi.

L'euro è sceso fino al minimo di 1,476 dollari da 1,4185 dollari prima dell'annuncio. La moneta unica in seduta ha toccato un massimo di 1,4233 dollari e alle 15,15 circa vede un rialzo dello 0,3% sulla chiusura precedente.

ORE 15,00 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4174/76 1,4129

DOLLARO/YEN JPY= 82,72/77 82,90

EURO/YEN EURJPY= 117,23/27 117,14

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8836/39 0,8785

ORO SPOT XAU= 1.436,84/7,61 1.423,38/4,38