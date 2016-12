Yen in calo, occhi su differenziali interesse, euro/dlr debole

TOKYO, 30 marzo (Reuters) - Lo yen è in netto calo sul finire della seudta asiatica, toccando il minimo di 10 mesi contro l'euro e il livello più basso in quasi tre settimane contro il dollaro, poichè si sono ampliati i differenziali di tasso di interesse a favore della valuta statunitense ed europea.

Commenti 'da falco' da parte della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea sono opposti rispetto alla posizione assunta dalla Banca del Giappone, che intende lasciare i tassi di interesse vicino allo zero per un certo tempo per sostenere la terza economia più grande del mondo che deve riprendersi dagli effetti del terremoto dell'11 marzo.