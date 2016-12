Euro scivola a minimi seduta a New York contro dollaro

NEW YORK, 29 marzo (Reuters) - La moneta unica europea annulla i guadagni che l'hanno sostenuta nelle sessioni europea e asiatica e arretra nei confronti del dollaro, scivolando a 1,4050 a New York, una figura piena sotto i picchi mattutini.

I prezzi delle case unifamiliari negli Stati Uniti sono calati per il settimo mese di fila in gennaio, a conferma che la correzione del mercato immobiliare Usa non è ancora terminata.

Maggiore portata avranno però i dati in calendario nel resto della settimana quando arriveranno le ultime statistiche sul mercato del lavoro, gli ordinativi di beni durevoli e l'indagine manifatturiera Pmi Chicago.

ORE 15,35 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4055/59 1,4078

DOLLARO/YEN JPY= 82,33/37 81,73

EURO/YEN EURJPY= 115,74/77 115,08

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8802/04 0,8804

ORO SPOT XAU= 1.415,00/90 1.419/20