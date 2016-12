Forex, euro debole in vista voto Parlamento Portogallo

LONDRA, 23 marzo (Reuters) - Euro debole in attesa del voto del Parlamento portoghese cruciale per la sopravvivenza del governo, un forte richiamo al mercato della gravità della crisi del debito della zona euro.

Altri spunti per i trader sono le continue tensioni in Libia e in Medio Oriente, la finanziaria del Regno Unito, i verbali della Banca d'Inghilterra e i possibili ulteriori interventi da parte del Giappone per contrastare il rafforzamento dello yen.