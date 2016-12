Euro in stallo, yen si rafforza, allerta mercato su interventi

TOKYO, 22 marzo (Reuters) - L'euro è poco variato attorno a 1,4230 dollari al termine di una seduta asiatica in cui si è mantenuto in range stretto.

Lo yen invece si è rafforzato nella notte e sale di 0,3% contro dollaro a 80,92/95 JPY=. Alcuni trader parlano di offerte per vendere dollari accumulate per testare la determinazione delle autorità giapponesi a difendere la soglia di 80 per il dollaro/yen con un nuovo intervento.