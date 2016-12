TESTO - Comunicati G7, Banca Giappone su interventi congiunti

"Noi, ministri delle Finanze del G7 e governatori delle banche centrali, abbiamo discusso i recenti drammatici eventi in Giappone e siamo stati informati dai nostri colleghi giapponesi sulla situazione attuale e la risposta economica approntata dalle autorità.

Esprimiamo la nostra solidarietà al popolo giapponese in questi momenti difficili, la nostra disponibilità a fornire la cooperazione necessaria e la nostra fiducia nella capacità di reazione dell'economia giapponese e del settore finanziario.

In risposta ai recenti movimenti del tasso di cambio dello yen associati ai tragici eventi in Giappone, e a richiesta delle autorità nipponiche, le autorità di Stati Uniti, Regno Unito, Canada e la Banca centrale europea affiancheranno il Giappone il 18 marzo 2011 in un intervento concertato sui mercati dei cambi.