Forex, euro/dollaro recupera parità in Usa dopo asta Portogallo

NEW YORK, 9 marzo (Reuters) - Nei primi scambi sulla piazza Usa la valuta unica europea si risolleva sui livelli della chiusura precedente, confortata dal perfezionamento dell'asta portoghese.

Il cambio dell'euro/dollaro è apparso questa mattina depresso dall'attesa del collocamento, preceduta da una forte pressione sui governativi della periferia europea dalle ricadute negative sulla valuta dei diciassette.

Riportatosi in area 1,39, l'euro dovrebbe comunque mantenersi al di sotto dei recenti record oltre 1,40 anche in ragione dell'attesa per il vertice dei leader della zona euro in agenda dopodomani.

Sulla riunione dei capi di Stato e di governo regna un clima di incertezza, nel timore che dalla politica non arrivi alcuna risposta concreta su come far fronte alla crisi del debito anche in vista di una stretta monetaria Bce il mese prossimo.

Poco variato il cross del dollaro/yen.

ORE 15,15 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3911/12 1,3906

DOLLARO/YEN JPY= 82,67/69 82,64

EURO/YEN EURJPY= 114,98/02 114,91

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8589/92 0,8600

ORO SPOT XAU= 1.433,55/4,30 1.428,19/9,20