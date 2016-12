RPT - Forex, euro/dollaro a massimi 4 mesi dopo Trichet su tassi

NEW YORK, 3 marzo (Reuters) - L'euro è balzato in modo netto, toccando i massimi da circa quattro mesi, dopo che il presidente della Bce, Jean-Claude Trichet, ha detto che un rialzo dei tassi ad aprile è possibile, anche se non certo.

Il rialzo era gà iniziato dopo che Trichet aveva detto che i rischi di inflazione sono verso l'alto e che è necessario una "forte vigilanza".

"Questo è il tipico linguaggio che in precedenti cicli di incremento dei tassi ha anticipato un rialzo dei tassi", sottolinea un broker.

L'euro è salito fino a un massimo di 1,3970 dollari.

ORE 14,55 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3945/50 1,3867

DOLLARO/YEN JPY= 82,13/27 81,85

EURO/YEN EURJPY= 114,58/45 113,52

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8551/55 0,8494

ORO SPOT XAU= 1.423,40/2,65 1.434,49/5,50