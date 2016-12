Forex, dollaro in calo in attesa discorso Bernanke

NEW YORK, 1 marzo (Reuters) - Il dollaro è sceso a nuovi minimi di tre mesi e mezzo contro un paniere di principali valute e potrebbe indebolirsi ulteriormente se il presidente della Federal Reserve Ben Bernanke ribadirà il suo supporto a una politica monetaria accomodante in un discorso in calendario oggi.

Le attese che la Fed resterà indietro rispetto alle altre principali banche centrali nell'alzare i tassi di interesse hanno messo sotto pressione il biglietto verde, trainando l'euro vicino ai massimi 2011 e la sterlina ai livelli più forti di oltre un anno.

La moneta unica potrebbe portarsi sopra la resistenza intorno a 1,3862 dollari, massimo di quest'anno, preparando la strada a un'ulteriore salita verso 1,40, se Bernanke resterà cauto sull'economia e relativamente rilassato sul tema inflazione nella sua audizione alla commissione bancaria del Senato, che inizia alle 16,00 italiane.

L'indice del dollaro .DXY, che ne misura la performance nei confronti di un paniere di altre maggiori valute, è sceso fino a 76,735, il livello più basso da inizio novembre.

ORE 15,50 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3841/42 1,3802

DOLLARO/YEN JPY= 82,07/10 81,80

EURO/YEN EURJPY= 113,61/64 112,89

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8495/00 0,8488

ORO SPOT XAU= 1.422,45/3,20 1.410,85/1,55