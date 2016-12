Forex, dollaro debole su euro, guarda a testimonianza Bernanke

La prospettiva che Ben Bernanke si esprima con cautela sullo scenario macro e confermi una politica monetaria Fed ultra espansiva mantiene il cross dell'euro/dollaro in prossimità del massimo da un mese oltre 1,38.

Intervenuto soltanto ieri, il presidente della Federal Reserve di New York William Dudley ha dichiarato che la banca centrale è ancora lungi dal duplice mandato di massima occupazione senza pressioni sui prezzi al consumo.

"Se desse qualche indicazione che verrà portata a termine fino in fondo la seconda fase di allentamento quantitativo ritengo possibile che il dollaro si indebolisca ulteriormente" osserva in riferimento al programma Fed che prevede l'acquisto di 600 miliardi di dollari in titoli di Stato.