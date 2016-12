Forex, dlr spinto da ricoperture, bene franco in chiusura Asia

"Per la nuova settimana temo scambi sull'ottovolante in ragione di un calendario davvero impegnativo. Il dollaro potrebbe però chiudere la settimana su valori più elevati di quelli attuali in caso lo scenario macro Usa accenni a un miglioramento" osserva Sumino Kamei, analista Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj.