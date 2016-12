Forex, dlr forte, cala appetito per rischio con disordini Egitto

NEW YORK, 11 febbraio (Reuters) - Il dollaro è in rialzo e dovrebbe restare sostenuto anche la prossima settimana, con gli investitori che lo vedono come un porto sicuro nel contesto delle tensioni dopo che il presidente Hosni Mubarak si è rifiutato di fare un passo indietro dalla guida dell'Egitto.

L'euro, valuta sensibile alle turbolenze internazionali, è sceso per la seconda seduta consecutiva nei confronti del dollaro e tratta al di sotto della media mobile a 100 giorni a circa 1,3542 dollari. La valuta ha toccato i minimi da tre settimane a 1,3505 dollari sulla piattaforma Ebs.

Il supporto chiave per l'euro è a 1,3500, secondo i trader in vista di questi livelli ci sono attese di forti offerte.

"E' tutto legato al rischio oggi e sul dollaro c'è la domanda da porto sicuro. Molto di questo ha a che fare con i disordini in Egitto", osserva un broker.

Le altre valute sensibili alle vicende egiziane sono la sterlina inglese e il dollaro australiano che oggi stanno perdendo terreno.

ORE 16,00 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3534/37 1,3586

DOLLARO/YEN JPY= 83,35/33 82,21

EURO/YEN EURJPY= 112,82/28 113,15

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8462/64 0,8446

ORO SPOT XAU= 1.364,10/4,80 1.362,90/63,96

