Forex, euro sotto massimi da due mesi, guarda a Irlanda

LONDRA, 24 gennaio (Reuters) - Euro in frenata contro dollaro dopo ever toccato i massimi da due mesi, con le turbolenze politiche in Irlanda che evidenziano le incertezze dei paesi dell'area con debito elevato.

In un'intervista con il Wall Street Journal di domenica, Trichet ha detto che l'inflazione core non è una misura corretta della futura pressione sul fronte dei prezzi e la banca centrale farà in modo che il rialzo dei costi dell'energia non abbia conseguenze su altri prezzi.