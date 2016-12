Forex, euro frena su dollaro ma resta a massimi da 9 settimane

TOKYO, 24 gennaio (Reuters) - Euro in lieve frenata sul dollaro dopo ever toccato nelle ultime ore i massimi da nove settimane. Nonostante qualche presa di profitto la valuta unica resta sostenuta da un progressivo alleggerimento delle tensioni sul debito dell'area euro.

Secondo gli ultimi dati della Commodity Futures Trading Commission americana, la settimana scorsa, per la prima volta da due mesi, il mercato ha assunto una posizione netta lunga sull'euro, a fronte di un raddoppio delle scommesse contro il biglietto verde.

"Dopo che gli speculatori invertono il loro posizionamento, tendono per un po' a continuare a rafforzare le posizioni, per questo credo che l'euro sia ancora in un trend rialzista" spiega un trader di una banca giapponese.