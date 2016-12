Forex, euro ripiega, finiscono ricoperture aspettando vertici Ue

TOKYO/SINGAPORE, 17 gennaio (Reuters) - L'euro scambia sotto i massimi del mese stamani sulla piazza asiatica con il mercato che, per ridare fiducia alla moneta unica, aspetta segnali chiari di progressi sulla definizione del sistema di salvataggio europeo per i paesi dell'Eurozona in crisi.

I riflettori sono puntati sulle riunioni dei numeri uno della zona euro che affronteranno il tema del potenziamento dell'Efsf, il fondo europeo di salvataggio, in termini sia monetari sia di una maggiore flessibilità di funzionamento.

"Potrebbe esserci un ulteriore margine di apprezzamento per l'euro se cresce la fiducia nello schema di salvataggio. Ma penso che l'euro sia già salito a livelli piuttosto buoni", ha detto un trader di una banca giapponese.

Poco prima delle 8 la moneta unica arretra a 1,3332 dollari EUR=, dai massimi di 1,3458 dollari toccati venerdì. A deprimere l'euro contribuiscono, secondo i trader, le vendite degli esportatori giapponesi che spingono il cambio in calo dello 0,4% a 10,54 yen EURJPY=.

La riluttanza dei tedeschi ad ampliare il fondo di salvataggio, ribadita stamani dal ministro delle finanze Schauble in un'intervista alla radio, tiene in scacco l'euro.

"Sfortunatamente, quello che è uscito dalla Germania nel fine settimana suggerisce che sarà molto difficile", osserva Robert Ryan, strategist valutario di BNP Paribas a Singapore.

"Dagli incontri odierni non mi aspetto nessuna spinta positiva per l'euro e il meglio che penso possiamo sperare è che non ci siano commenti negativi", ha detto Ryan.

Intanto l'indice del dollaro avanza dello 0,3% circa, salendo contro yen JPY= dello 0,17% a 82,9 yen.