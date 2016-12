Forex, euro in lieve calo, guarda ad asta bond Portogallo

NEW YORK, 11 gennaio (Reuters) - L'euro è in lieve calo in un mercato dove persistono i timori su un allargamento della crisi del debito a Portogallo e Spagna.

La divisa è stata sostenuta marginalmente nella mattinata europea dalla disponibilità dimostrata dal Giappone di acquistare bond in euro.

Grazie a queste dichiarazioni nipponiche l'euro è risalito in Europa vicino a 1,30 dollari, ma la divisa ha perso poi terreno quando Tokyo ha precisato che investirà le sue riserve già denominate in euro per comprare titoli emessi dall'European Financial Stability Facility (Efsf).

Un test cruciale per l'euro arriverà domani quando Lisbona offrirà sul mercato titoli per 1,25 miliardi di euro. I mercati hanno spinto il rendimento dei decennali portoghesi PT10YT=TWEB a oltre il 7%, in vista del collocamento di domani.

"Il sostegno (dal Giappone) sembra arrivi dalle riserve già denominate in euro, per questo non comporterà aumenti nell'allocazione di euro", dice Mary Nicola, strategist di BNP Paribas a New York. "Una riallocazione dai paesi periferici a vantaggio dei bond dell'European Financial Stability Facility potrebbe essere negativa sulla divisa unica".

"Stiamo aspettando un eventuale nuovo test del minimo a 1,2875, una rottura sotto quel livello potrebbe innescare un ulteriore declino dell'euro/dollaro verso 1,2645 e 1,2590 nelle prossime settimane", aggiunge.

ORE 16,55 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2927/29 1,2941

DOLLARO/YEN JPY= 83,43/46 82,76

EURO/YEN EURJPY= 107,86/89 107,12

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8308/09 0,8311

ORO SPOT XAU= 1.375,60/76,30 1.374,40/74,45