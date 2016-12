Forex, euro poco sopra minimi su dollaro in chiusura Asia

TOKYO, 11 gennaio (Reuters) - In chiusura di seduta sulla piazza asiatica il cross dell'euro/dollaro si risolleva lievemente dal minimo degli ultimi quattro mesi toccato ieri grazie alla prospettiva che il Giappone possa sottoscrivere circa un quinto delle emissioni Efsf a favore dell'Irlanda.

Il ministro delle Finanze Yoshihiko Noda suggerisce però che Tokyo faccia ricorso alle riserve in euro, frenando così da subito il potenziale effetto positivo che avrebbe avuto la prospettiva di nuovi investimenti diretti in asset euro.

Il Giappone non ha mai rivelato la composizione per singole divise delle proprie riserve in valuta estera pari a 1.000 miliardi di dollari; a parer degli analisti la percentuale denominata in euro è però poco significativa, dunque scarso è l'impatto sul mercato.

La valuta unica, sostengono gli operatori, potrebbe invece subire un ulteriore indebolimento contro dollaro in vista della nuova offerta di carta 'periferica' in agenda a partire da oggi.

Alle 7,55 un euro vale 1,2941/43 dollari EUR=, poco mosso rispetto a 1,2947 della precedente chiusura Usa.

Dollaro/yen JPY= a 83,13/15 da 82,69 ed euro/yen EURJPY= a 107,59/64 da da 107,07.