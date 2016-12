Forex, dollaro consolida guadagni in attesa dati lavoro Usa

LONDRA, 6 gennaio (Reuters) - Il dollaro conferma negli scambi europei gran parte dei guadagni della seduta precedente nei confronti di euro e yen.

Gli investitori non eslcudono un ulteriore rafforzamento della divisa statunitense, ma l'attesa per i dati totali sull'occupazione di domani rende gli operatori riluttanti a movimenti di ampia portata

"Ci sono stati positivi sviluppi nell'economia Usa che suggeriscono una ripresa più sostenuta, mentre gli investitori rimangono preoccupati riguardo agli sviluppi in Gran Bretagna e in Europa", dice Lee Hardman, economista per le valute di Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

"Il mercato si aspetta numeri decisamente forti dal rapporto sull'occupazione Usa domani, ma potrebbe esserci una previsione eccessiva, e quindi c'è margine per una delusione".

Le statistiche di ieri sugli occupati Usa nel settore privato hanno provocato un rialzo del dollaro di 1,5% contro yen, il maggior rialzo giornaliero in oltre tre mesi, anche se gli esportatori giapponesi hanno poi limato i guadagni del biglietto verde.

L'euro, invece, cede ancora terreno sul dollaro e passa di mano a 1,3123 dollari. La divisa Usa potrebbe schiacciare l'euro verso la trendline di supporto a 1,3110, con un obiettivo al ribasso a 1,3081, media mobile a 200 giorni.

ORE 10,45 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3124/29 1,3150

DOLLARO/YEN JPY= 82,02/07 83,27

EURO/YEN EURJPY= 108,91/95 109,51

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8472/76 0,84377

ORO SPOT XAU= 1.376,40/77,00 1.377,55/77,65