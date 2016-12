Forex, euro tiene apprezzamento su dollaro, volumi limitati

D'altra parte il recupero della moneta unica ha fatto scattare una serie di ricoperture che hanno obbligato molti operatori ad alleggerire le posizioni in dollari, in vista anche del meeting Fed di questa sera.

A favorire la ripresa dell'euro nelle ultime ore - e in generale un certo ritorno dell'appetito per il rischio - intervengono anche l'ottimismo per le prospettive dell'economia Usa e la Cina che per ora evita di intervenire con un rialzo dei tassi di interesse.