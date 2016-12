Euro azzera guadagni seduta su dollaro, occhi su Irlanda e Ue

NEW YORK, 7 dicembre (Reuters) - Alla fine della seduta europea l'euro azzera tutti i guadagni fatti nel corso della giornata, mentre persiste qualche dubbio circa l'abilità dell'Ue a impedire che i problemi di debito si diffondano.

Il rialzo della moneta unica è stato sostenuto finora dall'ottimismo per l'atteso voto positivo del parlamento irlandese al budget all'insegna dell'austerità. Il ministro delle finanze irlandese ha presentato oggi il piano di contenimento fiscale, da 15 miliardi in tre anni, al Parlamento che dovrà approvarlo se l'Irlanda vuole godere del pacchetto di aiuti da Ue e Fmi da 85 miliardi di euro.

L'euro in salita fin dalla notte non è riuscito a rompere la soglia tecnica di 1,34 dollari e quindi poi è sceso gradatamente nella seduta di New York fino a 1,3307 dollari, non lontano dal livello di chiusura di ieri.

ORE 18,30 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3319/20 1,3304

DOLLARO/YEN JPY= 84,34/35 82,67

EURO/YEN EURJPY= 110,73/76 110,01

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8432/36 0,8464

ORO SPOT XAU= 1.407,30/8,35 1.422,85/3,85