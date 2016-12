Forex, euro resta vulnerabile nonostante ottimismo su Irlanda

NEW YORK, 7 dicembre (Reuters) - L'euro prosegue in rialzo, sostenuto dall'ottimismo sul via libera ad un budget all'insegna dell'austerità in Irlanda.

Di fondo, però, la divisa unica resta vulnerabile alla debolezza della zona euro.

Lo testimonia il fatto che l'euro ha toccato il minimo da tre anni nei confronti della corona svedese EURSEK=D4.

Dollaro infiacchito dalle dichiarazioni del presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, che hanno rafforzato le attese di un prolungamento dell'attuale impostazione di politica monetaria, dando supporto all'appetito per il rischio.

Da notare che l'oro ha rinnovato i massimi storici per il secondo giorno consecutivo.

Il Chinese Securities Journal, organo ufficiale, ha scritto che la banca centrale di Pechino potrebbe alzare i tassi d'interesse nel week-end per segnalare l'adozione di una politica monetaria "prudente" a fronte delle tensioni sui prezzi.

ORE 14,35 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3382/87 1,3304

DOLLARO/YEN JPY= 82,72/75 82,67

EURO/YEN EURJPY= 110,71/74 110,01

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8469/71 0,8464

ORO SPOT XAU= 1.428,21/8,60 1.422,85/3,85