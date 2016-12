Forex, euro sale su attesa ok budget Irlanda, dollaro debole

LONDRA, 7 dicembre (Reuters) - L'euro si rafforza, sostenuto dall'ottimismo sul via libera al budget irlandese.

D'altro canto, la moneta unica mantiene una debolezza strutturale.

Il dollaro è scivolato al minimo da tre settimane nei confronti dello yen, dopo le parole del presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, che hanno rafforzato l'attesa di un prolungamento delle misure per garantire liquidità al sistema. Bernanke, in particolare, non ha escluso ulteriori acquisti di bond.

ORE 10,30 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3357/60 1,3304

DOLLARO/YEN JPY= 82,66/69 82,67

EURO/YEN EURJPY= 110,40/45 110,01

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8465/68 0,8464

ORO SPOT XAU= 1.422,56/3,33 1.422,85/3,85