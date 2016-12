Forex, tregua per euro in Asia, dlr a minimo 3 settimane su yen

TOKYO, 7 dicembre (Reuters) - Tregua per la moneta unica in Asia nonostante le preoccupazioni sempre incombenti per la crisi europea del debito. Il dollaro è scivolato invece a un minimo da tre settimane nei confronti dello yen sulla rottura di livelli chiave sui grafici. L'euro resta vulnerabile ai disaccordi tra i ministri delle Finanze europei riuniti a Bruxelles sulle prossime mosse per contenere la minaccia della crisi mentre l'approvazione del bilancio irlandese potrebbe invece offrire un incentivo verso l'alto alla divisa unica europea.