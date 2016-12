Forex, euro sotto pressione su timori rischio contagio Ue

LONDRA, 30 novembre (Reuters) - L'euro è sceso ai minimi delle ultime dieci settimane contro yen EURJPY= e franco svizzero EURCHF= in mattinata: i timori che la crisi debitoria possa contagiare altri paesi della zona euro spingono gli investitori a vendere la moneta unica, comprando valute rifugio.

Il peggio potrebbe non essere alle spalle per l'euro dopo che il pacchetto di aiuti per l'Irlanda non è stato in grado di placare la preoccupazione di chi teme che nuovi salvataggi potrebbero rendersi necessari nell'Eurozona.

L'euro/yen è sceso fino ad un minimo di 109,87 sugli schermi Reuters. I trader guardano da vicino la soglia psicologica dei 110 yen, sotto la quale potrebbe aprirsi la strada per testare i minimi di agosto a 105,44. Intorno alle 9,30 la moneta unica arretra di mezzo punto percentuale, un soffio sotto i 110 yen.

ORE 9,30 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3095/97 1,3122

DOLLARO/YEN JPY= 83,94/98 84,27

EURO/YEN EURJPY= 109,93/98 110,57

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8415/18 0,8424

ORO SPOT XAU= 1.368,49/9,26 1.368,09/7,30