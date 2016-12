Forex, euro in ribasso contro dollaro su paure contagio Irlanda

NEW YORK, 22 novembre (Reuters) - Negli scambi americani l'euro è in calo contro il dollaro dopo che l'iniziale ottimismo per l'accordo sugli aiuti all'Irlanda ha lasciato subito il posto alle preoccupazioni per un possibile contagio ad altri paesi fortemente indebitati della zona euro.

Il movimento di discesa dell'euro coincide con un rialzo del premio del mercato concesso ai detentori di titoli governativi irlandesi rispetto a quelli tedeschi, a fronte dell'iniziale restringimento dello spread, dopo che il partito dei verdi irlandese ha ritirato il sostegno al governo e ha chiesto elezioni anticpiate.

La mossa degli alleati minori nella coalizione di governo ha alimentato nuove incertezze politiche sulle prospettive del paese, ma il ribasso dell'euro ha visto un'accelerazione dopo che due membri indipendenti del parlamento hanno messo in dubbio il loro voto alla manovra di bilancio 2011 dell'Irlanda.

I timori sulla situazione politica irlandese si aggiungono alle preoccupazioni di molti sull'efficacia del pacchetto di aiuti concesso al paese da Ue e Fmi nel lungo termine e sul fatto che questo non riesca a fermare l'attacco del mercato ad altri paesi perferici come il Portogallo.

"Il rischio sull'Irlanda è un po' fuori gioco, ma si pone il rischio sul Portogallo e forse anche sulla Spagna, rischio che è molto più grosso per l'euro", commenta Omer Esiner, chief market analyst a Commonwealth Foreign Exchange di Washington.

Secondo l'agenzia di rating Moody's l'esito più probabile è ora un taglio del rating di più gradini che comunque lascerà il merito di credito dell'Irlanda sempre nella categoria 'investment grade'.

Poco dopo le 16,00 italiane l'euro è in ribasso dello 0,4% rispetto al dollaro a quota 1,3656 dollari.

ORE 16,05 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3656/58 1,3714

DOLLARO/YEN JPY= 83,44/46 83,47

EURO/YEN EURJPY= 113,93/99 114,49

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8549/54 0,8581

ORO SPOT XAU= 1.355,70/6,45 1.354,15/5,15