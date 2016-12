Forex, euro sostenuto in avvio Usa, guarda a evoluzioni Irlanda

NEW YORK, 19 novembre (Reuters) - In apertura di seduta sulla piazza Usa, la valuta unica si mantiene in leggera ripresa contro dollaro, scommettendo su tempi relativamente rapidi per la soluzione della crisi finanziaria irlandese.

Per Dublino, il cui settore bancario versa ormai da tempo in gravi difficoltà, si prospetta secondo fonti comunitarie l'annuncio di un programma di aiuti Ue/Fmi già la prossima settimana.

In attesa di evoluzioni, il ministro delle Finanze Brian Lenihan ha comunque spiegato al Parlamento che il paese non ha ancora fatto richiesta di finanziamenti.

Sotto pressione il dollaro australiano, depresso dalla decisione dell'istituto centrale cinese di innalzare di 50 centesimi - la seconda volta nelle ultime due settimane - i requisiti di riserva obbligatoria delle banche commerciali.

Arretra infine di circa 0,3% rispetto alla chiusura precedente l'indice del dollaro sulle sei principali controparti ponderate per il commercio .DXY.

ORE 14,40 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3680/81 1,3644

DOLLARO/YEN JPY= 83,41/44 83,50

EURO/YEN EURJPY= 114,10/14 113,90

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8550/54 0,9955

ORO SPOT XAU= 1.349,25/0,00 1.352,65/3,45