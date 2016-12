Forex, perdura debolezza dollaro dopo Fed, attesa dato occupati

LONDRA, 5 novembre (Reuters) - Il dollaro perdura nel suo stato di debolezza vicino ai suoi minimi a 11 mesi contro un paniere di altre valute, pur riuscendo a recuperare qualcosa, con gli investitori che guardano alla pubblicazione del dato Usa degli occupati non agricoli di ottobre.

A pesare sul biglietto verde continua a essere il pacchetto di stimoli della Federal Reserve che ha ravvivato l'appetito di rischio degli investitori. Tuttavia, dicono i trader, se il dato sugli occupati che arriverà oggi alle 13,30 dovesse risultare migliore delle attese non si dovrebbe assistere a recupero del biglietto verde. Se invece fosse più debole, questo potrebbe innescare a ulteriori vendite.

"La Federal Reserve è stata piuttosto chiara dicendo che l'allentamento quantitativo coninuerà e che c'è abbastanza stagnazione nell'economia statunitense. Pertanto un qualsivoglia dato forte non dovrebbe fornire un gran supporto al dollaro", ha dettto Ian Stannard, strategist senior per i cambi per Bnp Paribas.

Contro un basket delle principali sei valute .DXY il dollaro continua a scambiare vicino al suo minimo a 11 mesi, ma è riuscito a recuperare lo 0,2% circa e tornare sopra quota 76.

Il dollaro australiano AUD= ritraccia invece una parte dei guadagni dopo un nuovo massimo di seduta e a 28 anni a 1,0182 dollari Usa, continuando a reggersi sul solido supporto del rialzo dei tassi della sua banca centrale annunciato a inizio settimana.

Stabile il cross dollaro/yen JPY= in area 80,70, ma tuttavia ancora vicino al suo minimo storico dal dopoguerra di 79,75 yen. Da parte della Banca del Giappone non è arrivato nessun segnale di revisione della propira politica monetaria nella direzione di un allentamento.

ORE 11,00 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4155/59 1,4214

DOLLARO/YEN JPY= 80,65/69 80,73

EURO/YEN EURJPY= 114,18/24 114,77

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8736/76 0,8735

ORO SPOT XAU= 1.383,69/4,50 1.392,25/3,25