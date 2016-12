Forex, dlr in lieve recupero ma politica Fed continuerà a pesare

TOKYO, 5 novembre (Reuters) - Dollaro in lieve recupero dai nuovi minimi segnati nelle ultime ore, anche se il contesto rimane quello di un rinnovato appetito per il rischio, che continuerà a pesare sul biglietto verde.

"C'è parecchia liquidità in circolazione e la gente si rende conto che deve investirla" spiega un trader da Hong Kong, sottlineando come gli attuali flussi verso gli alti rendimenti e verso i mercati asiatici abbiano caratteristiche durature e non speculative di breve termine.